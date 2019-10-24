Из Казахстана в Кыргызстан по трехкилометровой трубе гнали ГСМ

Контрабанду пресекли сотрудники спецслужб.

Кыргызстан начал борьбу с "бензиновыми" контрабандистами из Казахстана. Обнаружена труба протяженности почти 3 км, по которой из Казахстана в Кыргызстан перекачивали ГСМ. Очередную контрабандную схему обнаружили сотрудники кыргызстанского Финпола по Аламудунскому и Исык-Атинскому районам, передает Zakon.kz со ссылкой на tuz.kg.

Выявлена и преступная группировка, незаконно перегонявшая бензин из Казахстана. 12 сентября факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Как предполагают сотрудники Финпола, в день перекачивалось порядка 100 тонн ГСМ. Труба проходила через границу на территории с. Кен Булун.

Кроме этого, обнаружены база и место, где производилось складирование и хранение необходимого оборудования для осуществления своих преступных замыслов (емкости для ГСМ, насосы для перекачки ГСМ и другое).

В настоящее время устанавливается точная сумма причиненного ущерба государству, организаторы преступной схемы, а также круг причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.

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