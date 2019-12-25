Музыкальный рождественский вечер в пройдет в "Астана Опера"

Блистательные выступления артистов Камерного хора подарят слушателям праздничное настроение, положительные эмоции и вдохновение на весь год.

Великолепный рождественский гала-концерт представит Камерный хор "Астана Опера" под управлением главного хормейстера Заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. 7 января в Камерном зале театра в исполнении знаменитого хорового коллектива прозвучат всеми любимые народные песни, яркие хоровые произведения и популярные рождественские колядки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

- В течение года хор "Астана Опера" проводит очень большую, насыщенную работу, это участие в премьерных постановках, текущих спектаклях и концертных программах. Мы постоянно находимся в тонусе, этот вечер будет для нас своеобразным отчетом о проделанной работе, о наших выступлениях. Мы подарим публике свое искусство уже немного в другом формате. Сольный концерт хорового коллектива включает произведения разных направлений, мы покажем свои возможности звучания a capella. Будет исполнена классическая, народная и духовная музыка. Каждый из этих жанров требует своей отдельной вокальной техники, особого мастерства. Отмечу, что наш хор имеет множество наград, в том числе победа на престижном международном конкурсе в Польше за исполнение именно духовной музыки. Мы очень серьезно готовимся, поэтому приглашаю всех посетить наш концерт и насладиться встречей с прекрасным, а также поздравляю жителей и гостей столицы с предстоящими праздниками, - рассказал маэстро Ержан Даутов.

Хор "Астана Опера" неизменно участвует во всех оперных и некоторых балетных спектаклях театра. Наряду с деятельностью в постановках, хор ведет активную концертную жизнь, пропагандируя классическое и национальное музыкальное искусство в республике и за рубежом. В разнообразном репертуаре хора шедевры мировой музыкальной классики, а также произведения казахстанских композиторов. Голоса певцов хора "Астана Опера" получили высочайшую оценку выдающихся мировых мэтров, среди них: Елена Образцова, Зубин Мета, Пласидо Доминго, Валерий Гергиев, Пьер Луиджи Пицци, Ильдар Абдразаков и многие другие.

Блистательные выступления артистов Камерного хора подарят слушателям праздничное настроение, положительные эмоции и вдохновение на весь год.

Начало концерта в 17.00

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