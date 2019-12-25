Весь личный состав полиции Жезказгана ориентировали на раскрытие дерзкой кражи

По факту разбойного нападения на магазин в Жезказгане начато досудебное расследование.

Полицейские Жезказгана задержали двух грабителей, с ножом напавших на магазин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

22 декабря текущего года около 17:38 часов в дежурную часть УП г.Жезказган поступило сообщение о том что, по ул. Жастар в одном из магазинов двое неизвестных лиц с применением ножа завладели денежными средствами.

На раскрытие данного преступления был ориентирован весь личный состав УП города Жезказган. Опрошены жители близлежащих домов.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 40-и летний и 38-летний жительи города, которые признались в содеянном.

По данному факту зарегистрирован уголовное дело по статье 192 ч.2 п.1 УК РК - Разбой, совершенныйгруппой лиц по предварительному сговору..

Задержанные водворены в изолятор временного содержание. Проводится досудебное расследование.

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