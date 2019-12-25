Стабильное развитие Афганистана важно для всех его соседей - эксперт

Афганистан следует рассматривать не только как угрозу, но и как перспективного партнера, имеющего большой нераскрытый потенциал.

Ровно 40-лет назад, 25 декабря 1979 года, секретным постановлением Политбюро ЦК КПСС в Афганистан был введен ограниченный контингент советских войск. Спустя 10 лет последний советский солдат покинул эту горную загадочную страну. Но и сегодня там по-прежнему нестабильно – об этом и другом читайте в интервью эксперта Центрально-Азиатского корпуса развития, кандидата политических наук Мурата Тулеева, сообщает Zakon.kz.

- Мурат Сергазиевич, вы, как исследователь проблем региональной безопасности, были в Афганистане в период проведения антитеррористической кампании. Достиг ли своей цели призыв международного сообщества к строительству в Афганистане демократического светского государства?

- Выработанные западными странами подходы "государственного строительства" навязчивы, дорогостоящие и, как правило, малоуспешны. Учитывая сложнейший горный рельеф, чрезвычайную племенную, религиозную, этническую фрагментацию и милитаризацию афганского общества, не имевшего сильной централизованной власти, попытка построения демократии западного образца со свободной рыночной экономикой в этой стране оказалась бесперспективной. В свое время - в начале двадцатого века - это не удалось сделать ни королю Абдурахману, ни коммунистическому правительству Афганистана даже при помощи Советского Союза.

Афганистан это транзитная территория, кроме того, эта страна располагает большими запасами полезных ископаемых. И сегодня Афганистан является объектом стратегической заинтересованности США, основным плацдармом американских интересов в отношении Ирана, Центральной Азии, Китая, Индии.

- Каковы последствия американского присутствия в Афганистане?

- Американская стратегия государственного строительства превратила Афганистан в политическое "болото", ухудшила ситуацию, как для самих афганцев, так и для международного сообщества. Страна была втянута в новую гражданскую войну, одним из ее последствий стал угрожающий рост религиозного фанатизма. Американская стратегия государственного строительства встретила сопротивление старейшин племен, полевых командиров, религиозных авторитетов и большинства простых афганцев.

В данной ситуации было востребовано масштабное иностранное военное и гражданское присутствие, что, в свою очередь, создало в определенных кругах мнение об оккупации исламской страны.

В итоге США и их союзникам пришлось уйти из Афганистана, не достигнув поставленных целей. Американцы один в один повторили советский опыт военного вмешательства во внутренние дела Афганистана.

- В чем вы видите особенности развития современного Афганистана?

- Афганистану нужна реальная программа, соответствующая той действительности, в которой эта страна пребывает, ее менталитету, цивилизационным парадигмам и, наконец, желанию афганского народа. Такая программа должна заключаться в установлении относительного мира и восстановлении основ экономики без стремления поспешного навязывания западных политических стандартов.

Необходимо самим афганцам минимизировать сопротивление регионов центральной власти. Перспективные планы строительства современного государства в Афганистане должны быть оставлены последующим поколениям афганского народа. Для США и Запада это сложная задача.

Только поняв народ, можно строить политику в Афганистане, ведь исследование, познание особенностей и специфики афганского общества является одним из сложнейших интеллектуальных задач для ведущих мировых держав на протяжении двух столетий.

За время нахождения в Афганистане, США и их союзниками были вложены большие инвестиции в экономику страны. В этой связи их защита, обеспечение гарантий безопасности капитала являются главной квинтэссенцией дальнейшего их пребывания. Присутствие воинского контингента западной коалиции в Афганистане даже в малом количестве теоретически полностью обосновано экономическими, разведывательными, дипломатическими и военными потребностями. И это дает основание оставаться США и их союзникам еще на длительное время, до тех пор, пока они не достигнут своих целей.

Как самостоятельные субъекты международных отношений, в течение двадцати лет государства Центральной Азии тоже прилагали внешнеполитические усилия по стабилизации обстановки в Афганистане. При этом предпринимались попытки по созданию благоприятных возможностей для развития регионального экономического сотрудничества, предотвращению угроз и вызовов из Афганистана политическому и экономическому развитию.

- Мурат Сергазиевич, как вы думаете, не создает ли угрозу региональной безопасности ближайшее соседство Афганистана со странами Центральной Азии?

- Честно говоря, по этому поводу мнения расходятся… Если отдельные эксперты считают, что все страны Центральной Азии действительно могут столкнуться с угрозами, исходящими от международных террористических групп, базирующихся на территории ИРА, или того же Движения талибов в Афганистане, контрабанды наркотиков, то другие отмечают, что прогнозируемые угрозы из Афганистана сильно преувеличены.

В настоящее время нет единого мнения по поводу урегулирования афганского конфликта, поиска путей противодействия угрозам и рискам со стороны Афганистана.

Вместе с тем, ситуация в северных провинциях Афганистана вблизи границ со странами Центральной Азии, где задействованы экстремистские и террористические группы, поддерживаемые со стороны ряда стран и организаций, не может не вызывать озабоченность у центрально-азиатских государств.

Особо я хотел бы отметить Республику Таджикистан, которая имеет с Афганистаном границу протяженностью 1344 километра, и осознает высокую ответственность политики двух соседних государств по отношению друг к другу. Недопустимы в этом отношении неосторожные, непродуманные действия. Политическое руководство Таджикистана стремилось к тому, чтобы выдержать эту линию, что и дало свои положительные результаты.

Поэтому нужно создать новые источники экономического роста в стране, увеличить спрос на афганскую сельскохозяйственную продукцию, развивать горнодобывающую промышленность, укрепить финансовый сектор, привлечь частные инвестиции и так далее и в целом интегрировать Афганистан в экономику стран Центральной Азии.

- Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы Афганистан опять не превратился в гнездо международного терроризма?

- Афганистан следует рассматривать не только как угрозу, но и в качестве перспективного партнера, имеющего большой нераскрытый потенциал.

Еще раз повторюсь, интеграция экономики Афганистана в экономики стран Центральной Азии путем расширения реализации региональных проектов в транзитно-транспортной, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, является одной из важнейших проблем на современном этапе.

Что касается вопроса, как вы выразились, "гнездо международного терроризма", следует отметить, что геополитическая значимость Афганистана предугадана столетиями раньше. А в сегодняшних реалиях основные геополитические игроки управляют международными террористическими организациями, пытаясь использовать их в своих геополитических интересах. Как бы мы не хотели признавать это - терроризм является одним из инструментов внешней политики ряда стран.

И поэтому на фоне отсутствия результатов в сфере политического урегулирования афганского вопроса, наблюдается тенденция ухудшения военно-политической ситуации в Афганистане, которая действительно создает благоприятные условия для деятельности террористических структур и в целом дестабилизации обстановки в общерегиональном срезе.

Торгын Нурсеитова

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