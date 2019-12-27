По счастливой случайности не попал на разбившийся самолет один из пассажиров
Он проспал.
Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 11:38
Один из пассажиров разбившегося в Алматы самолета не попал на рейс по счастливой случайности, передает zakon.kz.
Асхат Утепов должен был лететь на рейсе Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air. Его посадочный талон размещен в телеграмм-канале YEDILOV ONLINE.
- Я проспал свой рейс, который разбился, - поделился сам мужчина.
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