По счастливой случайности не попал на разбившийся самолет один из пассажиров

Он проспал.

Один из пассажиров разбившегося в Алматы самолета не попал на рейс по счастливой случайности, передает zakon.kz.

Асхат Утепов должен был лететь на рейсе Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air. Его посадочный талон размещен в телеграмм-канале YEDILOV ONLINE.

- Я проспал свой рейс, который разбился, - поделился сам мужчина.

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