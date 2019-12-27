Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

По счастливой случайности не попал на разбившийся самолет один из пассажиров

Он проспал.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 11:38

Один из пассажиров разбившегося в Алматы самолета не попал на рейс по счастливой случайности, передает zakon.kz.

Асхат Утепов должен был лететь на рейсе Алматы - Нур-Султан авиакомпании Bek Air. Его посадочный талон размещен в телеграмм-канале YEDILOV ONLINE.

- Я проспал свой рейс, который разбился, - поделился сам мужчина.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты