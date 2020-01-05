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В Италии пьяный водитель сбил группу туристов

На место происшествия прибыли более 160 сотрудников спасательных служб Италии.

Фото : newizv.ru5 января 2020, 15:37

Шесть туристов из Германии погибли, 11 пострадали после того, как водитель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в них на большой скорости в итальянском курортном Лутаго близ границы с Австрией, передает РИА Новости со ссылкой на портал Local Italy.

Лутаго – популярный горнолыжный курорт, расположенный в преимущественно немецкоязычной автономной провинции Южный Тироль на севере Италии.


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