В Италии пьяный водитель сбил группу туристов

Шесть туристов из Германии погибли, 11 пострадали после того, как водитель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в них на большой скорости в итальянском курортном Лутаго близ границы с Австрией, передает РИА Новости со ссылкой на портал Local Italy.

Лутаго – популярный горнолыжный курорт, расположенный в преимущественно немецкоязычной автономной провинции Южный Тироль на севере Италии.

