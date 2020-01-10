Аким Туркестана обратился к американскому режиссеру

По всему миру могут задуматься о вымышленной стране Тургистан и негативно подумать о нашем городе.

Аким Туркестана Рашид Аюпов обратился к одному из самых кассовых режиссеров планеты, Майклу Бэю после выхода в прокат фильма "Призрачная шестерка", сообщает zakon.kz со ссылкой на страницу Facebook акима.

Акима смутил факт, что неотъемлемой частью истории была страна под названием "Тургистан".

- Мы предполагаем, что после просмотра этого фильма миллионы людей по всему миру могут задуматься о вымышленной стране "Тургистан" и во многом негативно думают о нашем городе, поскольку оба названия звучат очень похожи. Более того, в настоящее время большое количество людей в нашей стране обсуждают факт, что фильм о нашем городе, Туркестане, - говорится в посте.

Он добавляет, что Туркестан - древний туристический город, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО.

- Как мэр Туркестана, я хотел бы пригласить Вас посетить наш город, чтобы Вы увидели исторические шедевры XVII века и великолепные современные архитектурные здания, получили доказательства того, что на самом деле есть гораздо больше интересных достопримечательностей и мест, которые можно было бы изобразить в любом вашем фильме,- завершил аким Туркестана.

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