Доллар и евро подросли на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 377,47 тенге (+0,96 тенге).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 377,47 тенге (+0,96 тенге).

Средневзвешенный курс евро составил 419,80 тенге (+0,70), объем торгов 155 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1678 тенге (+0,0090), объем торгов 28,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 377,7-379,1 тенге, евро – 419.9-421,9 тенге, рос.рубля – 6,13-6,18 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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