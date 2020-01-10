Доллар и евро подросли на торгах
Средневзвешенный курс доллара составил 377,47 тенге (+0,96 тенге).
Фото : zakon.kz10 января 2020, 16:07
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 377,47 тенге (+0,96 тенге).
Средневзвешенный курс евро составил 419,80 тенге (+0,70), объем торгов 155 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1678 тенге (+0,0090), объем торгов 28,5 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 377,7-379,1 тенге, евро – 419.9-421,9 тенге, рос.рубля – 6,13-6,18 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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