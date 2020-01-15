Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ЧП в Павлодаре: тепловоз раздавил человека

ЧП произошло утром в районе частного сектора, где находится сортировочная станция

Фото : Pixabay15 января 2020, 02:00

В Павлодаре неизвестный мужчина угодил под колеса тепловоза. Медики оказались бессильны, человек погиб на месте, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

ЧП произошло утром в районе частного сектора, где находится сортировочная станция. Чтобы извлечь тело, спасателям пришлось даже приподнять тепловоз, который весит больше ста тонн. По словам очевидцев, погибший решил перейти железнодорожные пути под стоящим на семафоре товарным составом. Как только он оказался под вагоном, поезд тронулся, и тепловоз раздавил человека. Полицейские выясняют личность погибшего.

– Через семь минут бригада скорой помощи прибыла на место. На месте работали спасатели, которые извлекли тело, бригадой скорой помощи констатирована биологическая смерть. О мужчине известно мало, на внешность выглядит лет до сорока, европейской внешности – ориентировочно, - сказала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты