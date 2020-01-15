ЧП в Павлодаре: тепловоз раздавил человека

ЧП произошло утром в районе частного сектора, где находится сортировочная станция

В Павлодаре неизвестный мужчина угодил под колеса тепловоза. Медики оказались бессильны, человек погиб на месте, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

ЧП произошло утром в районе частного сектора, где находится сортировочная станция. Чтобы извлечь тело, спасателям пришлось даже приподнять тепловоз, который весит больше ста тонн. По словам очевидцев, погибший решил перейти железнодорожные пути под стоящим на семафоре товарным составом. Как только он оказался под вагоном, поезд тронулся, и тепловоз раздавил человека. Полицейские выясняют личность погибшего.

– Через семь минут бригада скорой помощи прибыла на место. На месте работали спасатели, которые извлекли тело, бригадой скорой помощи констатирована биологическая смерть. О мужчине известно мало, на внешность выглядит лет до сорока, европейской внешности – ориентировочно, - сказала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.

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