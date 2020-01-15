Как сокращение числа обменников может отразиться на рядовых казахстанцах

По мнению эксперта, это может привести к снижению конкуренции в этой сфере, и в итоге конечная стоимость валюты для розничных покупателей будет расти.

В Казахстане планомерно сокращается количество обменных пунктов валюты. А в связи с принятыми Нацбанком мерами по ужесточению деятельности обменников, можно предположить, что их число продолжит снижаться. Как это может отразиться на рядовых казахстанцах, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, за 11 месяцев 2019 года количество пунктов обмена валют в Казахстане составило 2 624 единицы, что на 55 меньше, чем в 2018 году. При этом среди действующих обменных пунктов 1 736 (66%) принадлежат банкам второго уровня (БВУ), а остальные 888 (34%) – это небанковские юридические лица.

Вместе с тем за все время наблюдений (с 1998 года) максимальное число обменных пунктов было зарегистрировано в 2008 году (3 325 единиц), после чего количество обменников в основном демонстрировало только тренд на снижение. И теперь число обменников опустилось до уровня в 2003-2004 годов.

- Можно предположить, что в наступившем году на фоне принятых Нацбанком мер по ужесточению деятельности обменных пунктов их число продолжит снижаться, что определенно будет сопровождаться ростом доли обменников, принадлежащие БВУ. В этой связи не исключено, что розничный валютный рынок в Казахстане постепенно начнет консолидироваться, что снизит конкуренцию в данной среде. В результате этого конечная стоимость валюты для розничных покупателей, которая формируется как сумма биржевой стоимости валюты и некоторой наценки, будет расти. К примеру, сейчас разница между розничной ценой продажи и биржевым курсом доллара США составляет порядка 2 тенге, – написал Олжас Тулеуов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!