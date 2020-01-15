Главные факторы влияния на курс тенге в 2020 году назвали в Нацбанке

Отмечено, что к концу 2019 года сложились достаточно благоприятные условия для укрепления тенге.

В Национальном Банке Казахстана назвали основные факторы, которые по-прежнему будут влиять на курс национальной валюты в 2020 году. Их перечислила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

- Если говорить о факторах, то они остаются прежними в этом году – нефть, валюты торговых партнеров, платежный баланс, аппетит нерезидентов к тенге, ну и конечно наши внутренние факторы – спрос на валюту со стороны населения, бизнеса и квазигосударственного сектора, предложение от экспортеров и налоговые недели, - сказала Молдабекова.

Она отметила, что к концу 2019 года сложились достаточно благоприятные условия для укрепления тенге.

- Основные платежи по импорту завершились, цена на нефть возобновила рост на фоне частичного урегулирования торгового конфликта между США и КНР, кроме того валюты основных торговых партнеров, а также развивающихся стран также укреплялись, - отметила представитель Нацбанка.

Кроме того, волатильность национальной валюты к концу года также восстановилась.

- Ожидания по ослаблению национальной валюты не оправдались и исчерпали себя, что также частично отразилось на развороте тренда ослабления национальной валюты. С октября по конец 2019 года тенге укрепился с 390 до 378 или на 12 тенге. С конца ноября 2019 года мы действительно отмечаем усиление тренда по укреплению тенге, этому способствовали продажи экспортеров и, хоть и незначительные, но притоки зарубежных инвесторов на местный рынок государственных ценных бумаг, - добавила Молдабекова.

Заместитель председателя Нацбанка также прокомментировала влияние снижения среднегодовой цены на нефть в 2019 году на курс нацвалюты.

- Необходимо отметить, что из-за снижения среднегодовой цены на нефть по сравнению с 2018 годом, мы наблюдали сокращение экспортной выручки. Реализация инвестиционных проектов, таких как газопровод Сарыарка, БАКАД, модернизация и замена оборудования на объектах нефтедобычи увеличило импорт, а, следовательно, и спрос на иностранную валюту, - сказала она.

Курс тенге в прошедшем году находился под влиянием не только факторов внешнеторговой деятельности, то есть экспортных и импортных потоков.

- Существенное давление на динамику оказывали и внутренние факторы, связанные с ростом спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц. В июне населением было приобретено наличной иностранной валюты на $1,3 млрд. Повышенный спрос на валюту был ожидаем Национальным Банком, учитывая, что происходили важные политические события в нашей стране, - подчеркнула Молдабекова.

На фоне роста спроса при ограниченном предложении тенге большую половину 2019 года слабел.

- Сравнивая годовые объемы торгов на бирже в 2019 году с годом ранее, мы отмечаем снижение объемов чуть более, чем на 25%. Снизилась волатильность курса, что вызывало дополнительную обеспокоенность среди участников рынка и экспертов. 2019 год был отмечен повышенным спросом на валюту, что привело, по нашему мнению, к определенной недооцененности тенге, - резюмировала представитель Нацбанка.

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