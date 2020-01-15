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Момент смертельного ДТП попал на видео в Актау

Мужчина скончался на месте ДТП.

Фото : lada.kz15 января 2020, 11:44

Момент, когда автомобиль сносит мужчину на пешеходном переходе, попал на камеру видеорегистратора, передает zakon.kz со ссылкой на "Лада".

Дорожный инцидент произошел 14 января в 11 микрорайоне, напротив торгового центра "Заман".

Мужчина 1968 года рождения скончался на месте ДТП.


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