Малый бизнес внесет дополнительные средства в местный бюджет

Новшество стимулирует местные исполнительные органы к повышению деловой активности в регионе и развитию МСБ.

Поступления по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса будут зачисляться в местные бюджеты, передает zakon.kz со ссылкой на закон, подготовленный в Министерстве национальной экономики.

Соответствующие поправки вступили в силу уже с 2020 года и приняты законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования".

Предусматривается, что новшество стимулирует местные исполнительные органы к повышению деловой активности в регионе и развитию МСБ.

В республиканский бюджет будут зачисляться поступления КПН только от субъектов крупного предпринимательства по перечню. Перечень предприятий утверждается совместным приказом Министерств национальной экономики и финансов раз в три года.

Также маслихатам областей будет предоставлено право устанавливать норматив распределения КПН от МСБ между областным и районным бюджетом.

Ранее поступления корпоративного подоходного налога в полном объеме поступали в республиканский бюджет.

Напомним, что субъекты микро- или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы, в том числе плательщики единого земельного налога, освобождены от уплаты корпоративного, индивидуального подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), социального налога и единого земельного налога на три года.

По расчетам ведомства, освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.

Данные поправки приняты законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства, законодательства о железнодорожном транспорте" от 27 декабря 2019 года № 290-VI.

Согласно Предпринимательскому кодексу:

субъекты крупного предпринимательства - это предприятия со среднегодовой численностью работников более 250 человек или среднегодовым доходом свыше 3 млн. кратного МРП.

микро бизнес – это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП,

малый бизнес — это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП.

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