В Алматы задержан "художник", наносивший на фасады зданий рекламу наркотиков

Нарко-копирайтер сразу же после задержания водворен в изолятор временного содержания.

Полицейские Бостандыкского района Алматы задержали 25-летнего мужчину, наносящего названия запрещенных сайтов по распространению наркотических средств и психотропных веществ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Как отмечается, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности, мужчине предъявлены обвинения в совершении пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров.

- Согласно вступившей в силу в этом году ст. 299-1 УК РК, отныне подобные "художники" будут лишаться свободы. Ведь рекламируя смертоносную "дурь", они совершают преступление против здоровья населения и нравственности. В данном случае гр.А. вырезал буквы на картонных, гипсокартонных материалах и спреем - баллончиком наносил надписи на фасады зданий и другие поверхности, рекламируя эти сайты. Разумеется, делал это он за деньги, получаемые через подобные сайты, - рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции подполковник полиции Даурен Утебаев.

Он отметил, что за эти действия предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Нарко-копирайтер сразу же после задержания водворен в изолятор временного содержания. На период следствия в качестве меры пресечения избарно содержание под стражей.

Ранее МВД сообщалось, что задержаны первые расклейщики объявлений с указанием интернет-ресурсов, распространяющих наркотики. Они были задержаны яв Караганде и Алматы. Оба задержанных состоят на наркологическом учете, привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за сбыт наркотиков.

Назначены дактилоскопические, судебно-биологические и наркологические экспертизы. Изъяты сотовые телефоны, информация на которых позволит установить каналы взаимодействия с "заказчиками" такой рекламы.

МВД напоминает, что с 11 января установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В Уголовный кодекс введена новая статья 299-1, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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