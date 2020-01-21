Курсы валют: рубль немного подешевел

Средневзвешенный курс доллара составил 376,42 тенге (+0,33 тенге).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 376,42 тенге (+0,33 тенге).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1091 тенге (-0,0065), объем торгов 7 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 375,9-376,3 тенге, евро – 417.7-419,7 тенге, рос.рубля – 6,10-6,15 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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