По крушению самолета Bek Air в Алматы допросили 300 человек

Сейчас в рамках уголовного дела по факту крушения изучают все обстоятельства.

В кулуарах Мажилиса Парламента заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов рассказал, что в рамках дела по крушению самолета Bek Air проведен следственный допрос 300 человек, передает корреспондент zakon.kz.

Уголовное дело есть по факту крушения. Последовательно будет проводиться всестороннее расследование, которое исследует все обстоятельства, которые даже возможно привели к этим трагическим последствиям. Следственный допрос провели с 300 людьми, - сказал он.

При этом Ахметжанов отметил, что изучаются все "обстоятельства дела".

По факту крушения самолета в рамках этого дела изучаются все обстоятельства дела, - пояснил заместитель генерального прокурора.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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