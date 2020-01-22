Курсы валют: доллар начал рост после снижения
Средневзвешенный курс доллара составил 377,29 тенге (+0,72 тенге).
Фото : otyrar.kz22 января 2020, 16:09
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 377,29 тенге (+0,72 тенге).
Средневзвешенный курс евро составил 418,90 тенге, объем торгов 340 тыс. евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1050 тенге (-0,0041), объем торгов 2,4 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 376,7-378,1 тенге, евро – 418.1-420,1 тенге, рос.рубля – 6,10-6,15 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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