Дело Дениса Тена: адвокатам отказали в удовлетворении жалобы

Оксана Тен уверена, что правоохранители проявили халатность и не оказали первую медицинскую помощь.

После смерти Дениса Тена мать фигуриста подала жалобу на полицейских, которые находились на месте убийства спортсмена, сообщает zakon.kz.

Оксана Тен уверена, что правоохранители проявили халатность и не оказали первую медицинскую помощь. Мама фигуриста просила суд назначить повторную проверку и выяснить все обстоятельства трагедии, но 13 января ей было отказано.

В итоге ее адвокаты подали апелляцию. И вот сегодня, 23 января, в Алматы состоялось апелляционное слушание.

Городской суд, рассмотрев нашу жалобу, поданную на постановление Межрайонного следственного суда Алматы об отказе в наших требованиях об отмене постановления Антикоррупционной службы по уголовному делу в отношении полицейских и о признании мамы Дениса Тена потерпевшей отказал. Мотивировано тем, что она не является потерпевшей, потому что бумажки о том, что является потерпевшей не в деле. Эту бумажку они должны были сами приобщить туда. В статье 32 УПК, часть 6 написано, что дела об уголовных правонарушениях за исключением указанных части 2 и 3, считаются делами публичного обвинения. Уголовное преследование по этим делам осуществляются независимо от подачи жалобы потерпевшим. Вот на это упор, - рассказал адвокат Нурлан Сихимбаев.

19 июля 2018 года Денис Тен получил ножевое ранение, когда пытался остановить преступников, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. В тот же день 25-летний спортсмен скончался в больнице.

Суд признал виновными в его убийстве Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова. Обоих приговорили к 18 годам лишения свободы. Их соучастницу Жанар Толыбаеву осудили за недонесение о преступлении и приговорили к четырем годам колонии.

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