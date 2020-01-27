В Павлодаре подозреваемый в преступлении прятался от полиции под машиной

Молодой человек притворялся пьяным.

В Павлодарской области полицейский случайно поймал подозреваемого в преступлении. Тот прятался от сотрудника под машиной, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

25 января, находясь в отпуске, лейтенант полиции Асылбек Мухтизаров, возвращался домой. Во дворе одного из домов его внимание привлек бежавший по двору молодой человек, который, услышав сирену

проезжавшего по дороге автопатруля, стал прятаться под одну из стоявших на парковке машин.

Такое поведение молодого человека в третьем часу ночи, конечно же, вызвало подозрение полицейского. Подойдя к "убежищу" парня, сотрудник полиции стал расспрашивать, что он делает под машиной. Не получив ответа, вытащил его за ноги, при этом, парень стал притворятся пьяным, - говорится в сообщении.

Полицейский сразу же сообщил коллегам о молодом человеке и попросил направить автопатруль.

Выяснилось, что 20-летний подозреваемый, избив 31-летнего павлодарца, скрылся с места происшествия. Избитый мужчина с травмами был доставлен в больницу.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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