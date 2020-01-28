Национальную платежную систему Казахстана разработают к осени
Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.
Фото : Егемен Қазақстан28 января 2020, 10:38
Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал, что Программу развития национальной платежной системы разработают до осени этого года, передает корреспондент zakon.kz.
Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка, - подчеркнул Досаев.
В связи с этим, по его словам, для достижения поставленных целей Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает Программу развития национальной платежной системы.
Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон, - заверил глава Нацбанка.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004650-77e6cbf738a012bd0c3c3e78bbd2fd45
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...