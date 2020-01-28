Национальную платежную систему Казахстана разработают к осени

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал, что Программу развития национальной платежной системы разработают до осени этого года, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка, - подчеркнул Досаев.

В связи с этим, по его словам, для достижения поставленных целей Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает Программу развития национальной платежной системы.

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон, - заверил глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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