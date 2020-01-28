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Национальную платежную систему Казахстана разработают к осени

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.

Фото : Егемен Қазақстан28 января 2020, 10:38

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал, что Программу развития национальной платежной системы разработают до осени этого года, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка, - подчеркнул Досаев.

В связи с этим, по его словам, для достижения поставленных целей Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает Программу развития национальной платежной системы.

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон, - заверил глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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