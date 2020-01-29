1 728 млрд тенге - объем кредитного портфеля БРК по итогам 2019 года

Банк Развития продолжает удерживать положительный тренд по динамике кредитования проектов обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры.

В АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") подвели итоги 2019 года: организация продолжает показывать положительный тренд по динамике кредитования проектов несырьевого сектора. Так, объём кредитного портфеля достиг 1 728 млрд тенге, увеличившись на 1,9% по сравнению с 2018 годом. По неаудированным данным, консолидированная чистая прибыль составила 7,5 млрд тенге, а объём собственного капитала - 424,1 млрд тенге, при этом рост по сравнению с 2018 годом составил 12,8%. Об этом сообщил Председатель Правления БРК Абай Саркулов во время сегодняшней пресс-конференции в Службе Центральных Коммуникаций.

Будучи государственным институтом развития, призванным содействовать диверсификации и устойчивому развитию национальной экономики путем финансирования проектов в сфере промышленности и инфраструктуры, БРК не ставит цели максимизации прибыли. Задачей Банка является усиление деятельности БРК по поиску и финансированию системных и стратегических проектов, кредитная деятельность и бизнес-модель БРК непрерывно пересматриваются под текущие запросы развития несырьевых секторов экономики страны и потребности кредитного рынка в различных финансовых продуктах.

Банк Развития продолжает удерживать положительный тренд по динамике кредитования проектов обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры. Объем кредитного портфеля БРК по предварительным итогам 2019 года достиг 1 728 млрд тенге увеличившись на 31,5 млрд тенге или 1,9 % по сравнению с 2018 годом. При этом, c момента создания холдинга "Байтерек" в 2013 году, объем кредитного портфеля Банка Развития увеличился в 4,6 раза или 356%.

С целью снижения доли государственных средств в структуре фондирования Банк Развития концентрируется на изыскании альтернативных источников. В 2019 году на каждый тенге из государственных средств, было привлечено 1,17 тенге заимствования на рыночных условиях. Для обеспечения необходимой базы фондирования Банк Развития использует различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала – выпуск и размещение облигаций, привлечение межбанковских и бюджетных кредитов, привлечение депозитов, освоение кредитных линий и др.

Из 329,5 млрд тенге объема фондирования, привлеченного нами в прошлом году из различных источников, 54%, а это 177,9 млрд тг, приходятся на рыночные средства. Таким образом, мы стремимся обеспечить возросший спрос в кредитных ресурсах в национальной валюте со стороны заемщиков. Доля займов в тенге в структуре кредитного портфеля БРК по предварительным итогам 2019 года выросла с 43% в 2018 году до 53%, или 721,7 млрд тенге до 915,3 млрд тенге соответственно, - поделился Абай Саркулов.

Примечательно, что на текущий момент БРК ограничивает финансирование в иностранной валюте, исключение составляют только экспорториентированные проекты, которые имеют источники дохода в соответствующей иностранной валюте. Причиной такого шага стала девальвация 2015 года, вынудившая руководство Банка принимать меры по снижению валютного риска заемщиков. К слову, кредитные показатели минувшего года демонстрируют стабильный рост интереса к Банку со стороны заемщиков. Всего к финансированию одобрены 14 заявок, 11 из которых инвестиционные проекты, а 3 - экспортные операции. Общая сумма займа составила 436,5 млрд тенге. В частности, речь идет о таких проектах, как строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в г. Капчагай, строительство магистрального газопровода "Сарыарка", строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент, расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа, обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связей, а также строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области РК.

Отраслевая структура займов, выданных нами клиентам, достаточно разнообразна. Это производство электрического оборудования, продукты нефтепереработки, металлургия, производство электроэнергии, пищевая промышленность и другие отрасли промышленного производства. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 8 значимых для республики проектов, все они несут мультипликативный эффект на другие отрасли. Например, высокотехнологичный завод по производству ферросилиция в Караганде, завод по производству силовых трансформаторов в Шымкенте, магистральный газопровод "Сарыарка", закончена модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, а также строительство комплекса по глубокой переработке нефти Атырауского НПЗ, - отметил управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов.

Отдельного внимания заслуживает то, что БРК активно наращивает компетенцию в сфере ВИЭ. По словам Адиля Исмагамбетова, только в прошлом году портфель проектов Банка пополнился 3 "зелеными" проектами: это СЭС "Nurgisa" в г. Капчагай, СЭС "Жылга" в Туркестанской области и ветровая электростанция "Астана EXPO-2017" в Акмолинской области. Отмечается, что на текущий момент проекты БРК в ВИЭ присутствуют во всех сегментах: ветроэнергетике, солнечной энергетике и гидроэнергетике.

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