Новая концепция финансового рынка появится в Казахстане

Представители финансового рынка озвучили ряд предложений по дальнейшему развитию данного рынка и проблем, требующих решения.

Основные биржевые показатели за 2019 год имеют положительную динамику. Об этом сообщила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает zakon.kz.

Как проинформировала Абылкасымова, за 2019 год капитализация рынка акций увеличилась на 11% до 17,2 трлн тенге, объем корпоративных облигаций в обращении на KASE увеличился на 12% до 12,1 трлн тенге. При этом капитализация рынка акций и объем корпоративных облигаций в обращении по отношению к ВВП составили около 47% по итогам 2019 года.

Председатель Агентства сообщила, что в настоящее время разрабатывается комплексный программный документ по развитию финансового сектора с отражением в нем основных приоритетных направлений развития рынка ценных бумаг на среднесрочную перспективу и предложила участникам рынка принять участие в его подготовке.

Агентство намерено проводить политику сбалансированного регулирования участников финансового рынка, где, с одной стороны, будут учитываться вопросы финансовой стабильности, а с другой стороны, – уделяться внимание развитию финансового рынка. Мы открыты для предложений рынка и намерены активно сотрудничать для реализации поставленных перед нами задач, – сказала она.

В свою очередь представители финансового рынка озвучили ряд предложений по дальнейшему развитию данного рынка и проблем, требующих решения.

Председатель ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" Е. Бахмутова подчеркнула важность формирования кривой доходности по государственным ценным бумагам для обеспечения ликвидности фондового рынка.

В настоящее время в Графике выпуска ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан очень низкая доля краткосрочных и среднесрочных бумаг со сроком до 5 лет, тогда как именно эти ценные бумаги наиболее ликвидны и в большей степени влияют на построение кривой доходности, – сказала она.

По мнению председателя Правления KASE А. Алдамберген, для преодоления существующих барьеров требуется активная роль государства в продвижении инструментов фондового рынка среди предприятий реального сектора экономики.

Необходимо внедрение механизма софинансирования, когда компания для получения финансирования в рамках государственных программ должна привлечь часть средств на фондовом рынке через выпуск ценных бумаг, – считает она.

Мадина Абылкасымова отметила с тем, что озвученные представителями рынка предложения во многом совпадают с инициативами Агентства и обещала, что они найдут свое отражение в новой концепции развития финансового рынка.

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