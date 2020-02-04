Как ситуация с коронавирусом повлияла на торговые отношения Казахстана с Китаем

В ноябре 2019 года в Ухани был открыт павильон с казахстанскими товарами.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на пресс-конференции в Правительстве рассказал, как ситуация в городе Ухань повлияла на торговые взаимоотношения двух стран, передает корреспондент zakon.kz.

Для перемещения товаров никаких ограничений нет. Этот вопрос уже поднимался в СМИ. Граница по перемещению товаров не закрыта, заключенные контракты продолжают работать. Но вы спрашивали про Ухань. Там убытков никаких нет. Когда мы поехали в Ухань, я лично туда возил наших производителей – нам китайцы бесплатно предоставили павильоны, чтобы наши производители могли выставиться. Китай всепоглощающий – наши товары как пылесосом смело там. Речь идет об отработке новых поставок, и я думаю, что по мере стабилизации (эпидемситуации) дальше работа будет продолжена, — сказал Султанов.

Он напомнил, что сейчас люди не могут ездить и заключать контракты в связи с ограничением посещения страны из-за вспышки нового коронавируса.

Это влияет не на убытки, а больше на потерю будущей прибыли, потому что мы Китай только осваиваем, – подчеркнул министр.

С точки зрения влияния продуктов питания, то, по его словам, доля китайского импорта по этой линейке товаров составляет всего лишь 0, 1% на казахстанском рынке.

Даже если в силу определенных причин будет ограничение или не будет поставок на рынок Казахстана, то никакого влияния на цены не будет. Наоборот для наших отечественных производителей заменить эти объемы и больше заработать, – отметил Султанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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