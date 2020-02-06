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Индиец убил жену и пошел гулять с ее головой

До ареста он успел помахать ошеломленным зрителям и спел национальный гимн Индии.

Фото : mediadrumworld6 февраля 2020, 00:43

30-летний индиец Ахилеш Рават и его жена Раджани сильно поспорили, и это обернулось трагедией: мужчина напал на супругу с ножом и убил ее. Затем он пошел гулять с головой жены по улице, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчину задержали, когда он прошел практически милю (1,6 километра) около полицейского участка в городе Джахангирабад. Утверждается, что до ареста он успел помахать ошеломленным зрителям и спел национальный гимн Индии.

Согласно предположениям правоохранительных органов, причиной ссоры супругов могла стать недавняя смерть их дочери, после которой Раджани жила отдельно, у своих родителей. Ахилеш сумел вернуть ее домой за четыре дня до происшествия. Брат потерпевшей заявил, что к смерти дочери мог быть причастен сам Рават и его семья.


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