Астанчане встали в очередь за водой из водовоза

9 февраля в 09:10 произошел порыв на вводе водопроводной трубы в районе Есиль, ул.Сауран 7б и 7г.

В столице произошла очередная авария и жители левого берега остались без воды. Об этом сообщает Telegram-канал JEXENNEWS, передает zakon.kz.

На помощь жителям прибыл водовоз. У него выстроилась очередь.

В пресс-службе ГКП "Астана су арнасы" сообщили, что 9 февраля в 09:10 произошел порыв на вводе водопроводной трубы в районе Есиль, ул.Сауран 7б и 7г.

В связи с этим временно была прекращена подача водоснабжения по данным адресам. Для жильцов был организован подвоз воды.

Бригада ГКП "Астана су арнасы" локализовала порыв и подала воду в 13:20 часов.

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