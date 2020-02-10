Курсы валют: евро и рубль снижаются

Средневзвешенный курс доллара составил 379,04 тенге (+0,58).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 379,04 тенге (+0,58).

Средневзвешенный курс евро составил 415,79 тенге (-0,21), объем торгов 160 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9442 тенге (-0,0335), объем торгов 9 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 379,1-380,5 тенге, евро – 415,9-418,1 тенге, рос.рубля – 5,93-5,99 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!