Из алматинского аэропорта эвакуировали пассажиров

Поводов для паники и беспокойства нет, - полиция Алматы.

Сегодня, 10 февраля, на пульт "102" в 17 часов 52 минуты поступил звонок от неизвестного, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина сообщил что Международный аэропорт Алматы заминирован.

– Данная информация незамедлительно была передана подразделениям Департамента полиции на транспорте. Организовано оцепление воздушной гавани и эвакуация людей. А тем временем была проведена работа по установлению личности звонившего. Это – гр.Б., 1997 года рождения. Сейчас он задержан сотрудниками Полка патрульной полиции и доставлен в УП Алмалинского района. На данном этапе уже установлено, что этот мужчина состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере. Ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК, – сообщил начальник Центра оперативного управления ДП города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.

Сведения о минировании аэропорта не подтверждаются. Экстренными службами города поисковые мероприятия завершены. Поводов для паники и беспокойства нет.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятиях транспортными полицейскими по горячим следам установлен и задержан 22- летний житель города Алматы, который пояснил, что звонил из хулиганских побуждений, - дополнили информацию в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В данное время аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

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