Смерть младенца в холодильнике: В деле появился третий подозреваемый

По предварительным данным, женщина подозревается в участии в убийстве ребенка, которого по ошибке поместили в холодильник.

В деле о младенце, которого поместили в холодильник в роддоме Атырауской области, появился третий подозреваемый, передает zakon.kz со ссылкой на газету "Ак Жайык".

Третьей подозреваемой стала 53-летняя акушер-гинеколог Атырауского областного перинатального центра. Ее задержали сотрудники Департамента по противодействию коррупции.

Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По предварительным данным, она тоже участвовала в убийстве живого младенца, которого поместили в холодильную камеру.

Расследование подходит к концу, вскоре дело будет передано в суд.

Осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала после того, как главврач и акушер-гинеколог засунули в морозильную камеру младенца и оставили там умирать. Ребенка ошибочно записали мертворожденным и не стали переделывать документы. Это выяснилось после того, как оперативные службы заподозрили главврача в коррупции.

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