Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе близ столицы

Всего за короткий промежуток времени произошло три ДТП.

Массовые ДТП произошли на двух платных участках от столицы, передает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

Первое ДТП произошло по направлению "Щучинск-Нур-Султан" около 15:00. На 36 км по направлению в город Нур-Султан, в попутном направлении столкнулись порядка 20 автомашин. Никто не пострадал. На данный момент основная часть авто разъехалась, на проезжей части осталось порядка 8 машин.

В километре от первого ДТП на 37 км, в обратном направлении Нур-Султан-Щучинск столкнулись порядка 16 автомашин. Во втором ДТП пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок, которого забрали медики, взрослых пострадавших подобрали водители попутных авто. На этом участке работало и продолжает работать девять единиц техники (три КДМ, три погрузчика, два автогрейдера и один экскаватор).

Третье ДТП произошло по направлению "Нур-Султан-Темиртау" около 16:00 на 1408 км, рядом с поселком Шокай. Столкнулись 15 авто, из них три фуры, две газели, десять легковых машин. На данном участке работало и продолжает работать девять единиц спец техники (два КДМ, три погрузчика и четыре автогрейдера).

Все три ДТП произошли на локальных участках в местах резкого ухудшения видимости. В местах свершения ДТП переметов и гололеда не было.

С 16:00 данные участки закрыты для всех видов транспорта, в связи нулевой видимостью.

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