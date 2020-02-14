Ерке Есмахан призналась в любви в День Святого Валентина

Пользователи приняли ее слова и пост за шутку.

Казахстанская певица Ерке Есмахан, исполнительница популярнейшего хита "Қайда" о поиске спутника жизни, в день Святого Валентина рассказала, кого она на самом деле любит, передает zakon.kz.

Знаменитость выложила фото в плохом качестве, сделанное с помощью фотошопа, на котором она как будто бы сфотографировалась со звездой мирового футбола, португальским игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Лучше поздно, чем никогда. Жаным Криииш, с прошедшим днем рождения тебя. Я знаю, как ты сильно меня любишь, и я тебя люблю. Давай вместе будем счастливы. Не говори ничего Джорджине, а то будет скандал, — написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Жұрттан қалмайық!???? #сыйлық☺️ Публикация от Erke Esmahan (@erke_esmahan) 9 Окт 2019 в 9:35 PDT

В комментариях певице напомнили, что Роналду не любит азиаток, и посоветовали "замутить" с французом Каримом Бензема. Другие пользователи приняли этот пост за шутку. За 16 часов пост набрал более 49 тыс. лайков.

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