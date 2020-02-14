Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ерке Есмахан призналась в любви в День Святого Валентина

Пользователи приняли ее слова и пост за шутку.

Фото : Instagram14 февраля 2020, 14:17

Казахстанская певица Ерке Есмахан, исполнительница популярнейшего хита "Қайда" о поиске спутника жизни, в день Святого Валентина рассказала, кого она на самом деле любит, передает zakon.kz.

Знаменитость выложила фото в плохом качестве, сделанное с помощью фотошопа, на котором она как будто бы сфотографировалась со звездой мирового футбола, португальским игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Лучше поздно, чем никогда. Жаным Криииш, с прошедшим днем рождения тебя. Я знаю, как ты сильно меня любишь, и я тебя люблю. Давай вместе будем счастливы. Не говори ничего Джорджине, а то будет скандал, — написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Жұрттан қалмайық!???? #сыйлық☺️

Публикация от Erke Esmahan (@erke_esmahan) 9 Окт 2019 в 9:35 PDT

В комментариях певице напомнили, что Роналду не любит азиаток, и посоветовали "замутить" с французом Каримом Бензема. Другие пользователи приняли этот пост за шутку. За 16 часов пост набрал более 49 тыс. лайков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты