В колонию Нур-Султана пытались провезти сотовые телефоны и наркотики

По факту попытки проноса запрещенных предметов на территорию учреждения возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане сотрудники Департамента УИС и полиции предотвратили провоз в колонию запрещенных к использованию осужденными предметов, передает zakon.kz.

В ходе реализации оперативной информации на транспортно-контрольном пункте учреждения ЕЦ-166/5 Департамента УИС по городу Нур-Султану был подвергнут досмотру автомобиль, в котором при проведении досмотра сотрудниками учреждения с привлечением кинологической службы в/ч 6505 Национальной гвардий МВД РК установлено наличие запрещенных предметов, - сообщили в ДУИС.

В результате досмотра демонтажа правого заднего колеса были обнаружены картонные коробки, обмотанные скотчем, где в тайнике находились 14 сотовых телефонов, зарядные устройства к ним, а также в банке от кофе "Neskafe" серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом, вес которого составил около 150-200 граммов.

Как отмечается, Департаментом полиции Акмолинской области по факту попытки проноса запрещенных предметов на территорию учреждения возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 296 ч 2 Уголовно кодекса РК.

Несмотря на то, что способы поставки наркотических веществ и запрещенных предметов постоянно совершенствуются от ответственности никто не уходит. Ни осужденные, которым предназначены "посылки" ни "организаторы", - отметил начальник Департамента УИС по городу Нур-Султану полковник юстиции Ернат Ақылжанов.

За попытку проноса запрещенных предметов в учреждения Департамента УИС по городу Нур-Султану в 2019 году к административной ответственности привлечено 12 гражданских лиц и 6 осужденных привлечены к дисциплинарной ответственности.

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