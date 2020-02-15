Названы самые популярные видео в истории YouTube

14 февраля видеосервису исполнилось 15 лет.

К 15-летнему юбилею видеохостинга опубликован топ из семи роликов, которым удалось набрать больше всего просмотров в разные годы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Newsweek.

В 2005 году наиболее успешным стало видео тренировки бразильского футболиста Роналдиньо. На видео показано, как футболист сумел, жонглирую мячом, четырежды попасть им в перекладину ворот так, чтобы мяч отскочил от нее и вернулся к нему, не упав на поле. При этом видео было выложено компанией Nike, однако спустя некоторое время оно было удалено и перезалито.

В 2006-2007 годах рекордсменом портала стал шестиминутный ролик The Evolution of Dance, снятый танцором Джадсоном Лайпли из штата Огайо. Он изобразил основные движения нескольких танцев, популярных в начале ХХ века. За восемь месяцев это видео набрало около 70 млн просмотров.

В 2008 году лидерство досталось ролику канадкой певицы Аврил Лавин к её песне Girlfriend, но уже спустя год первенство перехватило домашнее видео, на котором юный британец по имени Чарли кусает своего брата Гарри за палец. Забавную сценку множество раз пародировали.

В публикации перечислены также клипы Baby Джастина Бибера, Gangnam Style южнокорейского певца Psy и Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Последний ролик на данный момент уже набрал более 6,6 млрд просмотров.

YouTube появился 14 февраля 2005 года. За это время хостинг роликов стал основной площадкой для распространения видеоконтента в мире.

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