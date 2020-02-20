Курсы валют: евро и доллар сдают позиции

Средневзвешенный курс доллара составил 376,16 тенге (-0,91).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 376,16 тенге (-0,91).

Средневзвешенный курс евро составил 406 тенге, объем торгов 200 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9088 тенге (-0,0132), объем торгов 32,3 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 376,1-377,5 тенге, евро – 407,3-409,3 тенге, рос.рубля – 5,94-5,99 тенге.

В торгах приняли участие 11 членов KASE.

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