Курсы валют: евро и доллар сдают позиции
Средневзвешенный курс доллара составил 376,16 тенге (-0,91).
Фото : utro.ru20 февраля 2020, 15:57
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 376,16 тенге (-0,91).
Средневзвешенный курс евро составил 406 тенге, объем торгов 200 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9088 тенге (-0,0132), объем торгов 32,3 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 376,1-377,5 тенге, евро – 407,3-409,3 тенге, рос.рубля – 5,94-5,99 тенге.
В торгах приняли участие 11 членов KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008330-3b09e89e5059b10c3146b63641a8d93d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...