HBO выпустит новую серию ситкома "Друзья"
Эпизод будет не игровым, а разговорным: артисты станут импровизировать без заранее определенного сценария
Фото : El Ciudadano; O Livre22 февраля 2020, 17:57
Главные звезды сериала "Друзья" вернутся на экран в новом специальном эпизоде. Он выйдет в мае на стриминговом сервисе телеканала HBO, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.
Эпизод будет не игровым, а разговорным: артисты станут импровизировать без заранее определенного сценария. Съемки пройдут в студии Stage 24, где и снимались "Друзья".
В Istagram одной из звезд сериала, Дженнифер Энистон, появилось фото всех "друзей", которую звезда подписала: "Это происходит…".
Каждый из шести актеров получит за участие в проекте не менее 2,5 миллионов долларов.
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