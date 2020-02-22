HBO выпустит новую серию ситкома "Друзья"

Эпизод будет не игровым, а разговорным: артисты станут импровизировать без заранее определенного сценария

Главные звезды сериала "Друзья" вернутся на экран в новом специальном эпизоде. Он выйдет в мае на стриминговом сервисе телеканала HBO, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Эпизод будет не игровым, а разговорным: артисты станут импровизировать без заранее определенного сценария. Съемки пройдут в студии Stage 24, где и снимались "Друзья".

В Istagram одной из звезд сериала, Дженнифер Энистон, появилось фото всех "друзей", которую звезда подписала: "Это происходит…".

Каждый из шести актеров получит за участие в проекте не менее 2,5 миллионов долларов.

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