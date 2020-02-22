В Караганде сгорели семь грузовиков

Общая площадь пожара составила 2000 кв. м.

В одном из боксов для грузовых автомобилей в Караганде произошел пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Огонь в одноэтажном боксе в Октябрьском районе города охватил 2 тыс. кв. м.

Загоревшаяся кровля обрушилась. Огонь охватил находящиеся внутри семь грузовых автомашин.

В 19 часов 04 минуты огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Всего в тушении пожара было задействовано 65 человек личного состава и 17 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательныx работ ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавшиx нет. Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудование, - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

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