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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

В прошлом месяце американский режиссер рассказывал журналистам, что его супруга "на седьмом небе от счастья", а сам он радуется от одного взгляда на нее.

Фото : kanalukraina.tv23 февраля 2020, 01:27

56-летний голливудский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино (Quentin Tarantino) впервые стал отцом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Мать маленького мальчика – израильская актриса и певица Даниэла Пик (Daniella Pick). Пара поженилась в ноябре 2018 года, хотя роман между ними начался в 2009-м, когда культовый режиссер посещал Израиль в рамках мирового тура своего фильма "Бесславные ублюдки".

Пара вступила в брак тайно в Лос-Анджелесе. Этот брак стал первым для режиссера, которому на тот момент было 54 года. По его словам, все эти годы он "ждал идеальную женщину".

В прошлом месяце американский режиссер рассказывал журналистам, что его супруга "на седьмом небе от счастья", а сам он радуется от одного взгляда на нее.


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