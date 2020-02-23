Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На трассе "Самара – Шымкент" произошло смертельное ДТП

Водитель "КамАз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение.

Фото : Polisia.kz.23 февраля 2020, 12:53

23 февраля на трассе "Самара-Шымкент" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На 915 км 39-летний водитель "КамАз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Volkswagen Sharan".

В результате ДТП один пассажир "Volkswagen Sharan" получил травмы и 4 пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Департамент полиции Актюбинской области просит водителей соблюдать ПДД.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты