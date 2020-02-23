На трассе "Самара – Шымкент" произошло смертельное ДТП
Водитель "КамАз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение.
Фото : Polisia.kz.23 февраля 2020, 12:53
23 февраля на трассе "Самара-Шымкент" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На 915 км 39-летний водитель "КамАз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Volkswagen Sharan".
В результате ДТП один пассажир "Volkswagen Sharan" получил травмы и 4 пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, - говорится в сообщении.
Департамент полиции Актюбинской области просит водителей соблюдать ПДД.
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