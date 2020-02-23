На трассе "Самара – Шымкент" произошло смертельное ДТП

Водитель "КамАз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение.

23 февраля на трассе "Самара-Шымкент" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На 915 км 39-летний водитель "КамАз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Volkswagen Sharan".

В результате ДТП один пассажир "Volkswagen Sharan" получил травмы и 4 пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Департамент полиции Актюбинской области просит водителей соблюдать ПДД.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!