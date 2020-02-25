Как казахстанцев планируют защищать от паводков

По словам вице-премьера, контроль и организация противопаводковых мероприятий возложены на министерство внутренних дел.

На заседании Правительства заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, какие меры приняты для того, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов этой весной, передает zakon.kz.

По словам вице-премьера, контроль и организация противопаводковых мероприятий возложены на министерство внутренних дел. Этому ведомству поручено провести корректировку Дорожной карты по паводкам с учетом имеющихся проблем в регионах.

Но и другие госорагны получили свои задания.

Центральные и местные исполнительные органы должны в короткие сроки решить имеющиеся проблемы. Вопросы подготовки к паводковому периоду будут находиться у нас на контроле, а также рассматриваться на еженедельных совещаниях в селекторном режиме. Все проблемные вопросы мы рассмотрели 12 февраля текущего года на межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Подписан протокол, центральные и местные исполнительные органы приступили к исполнению соответствующих поручений, - сообщил Роман Скляр.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов поручено:

- Обеспечить к началу паводка наличие достаточного запаса емкостей в водохранилищах, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов из-за вынужденных сбросов.

- Обеспечить своевременное предоставление достоверных прогнозов о накоплении влагозапасов в бассейнах рек, ожидаемой водности и штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях.

- Также совместно с акиматами Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей завершить передачу бесхозяйных гидротехнических сооружений в коммунальную собственность.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития принять соответствующие меры по обеспечению сохранности республиканских автомобильных и железнодорожных дорог, мостов, инженерных и других коммуникаций в период паводка.

Министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, финансов, акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент принять необходимые меры по завершению в 2020 году всех мероприятий Дорожной карты «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы».

Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент поручено усилить контроль за реализацией запланированных мероприятий по защите населенных пунктов, дорог, линий электропередач и связи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!