Смерть младенцев в Атырау. Начался суд над экс-главой управления здравоохранения

Ее адвокат заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

В Атырау состоялось судебное слушание по делу экс-руководителя управления здравоохранения Маншук Аймурзиевой, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Первое заседание состоялось 24 февраля под председательством судьи Мирамбека Нагашыбаева.

Экс-руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева предана суду по ст. 371 ч.2 УК РК - халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Она подала в отставку вскоре после того, как в октябре 2019 года в областном перинатальном центре Атырау умер младенец. Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил, что по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру. После подачи признаков жизни врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. В смерти младенца обвинили врачей. Было начато досудебное расследование в отношении должностных лиц перинатального центра по подозрению в совершении рада коррупционных преступлений

Маншук Аймурзиева находится под подпиской о невыезде. В суде ее адвокат заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Суд удовлетворил ходатайство и предоставил ей срок для заключения процессуального соглашения до 27 февраля.

Летом 2019 года Прокуратура Атырауской области заявила о проведении служебного расследования на предмет наличия вины врачей по фактам младенческой смертности. В прошлом году в областном перинатальном центре умерли 133 ребенка, из них 56 сразу после рождения, а в 77 случаях смерть наступила еще в материнской утробе. Медики, в свою очередь, разъяснили ситуацию со смертностью младенцев.

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