Преступление на предприятии в Атырау помогло выявить нелегалов

Конфликт произошел на днях в ТОО "К7 Group", где работают граждане Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана.

Нелегальных рабочих выявили после драки на предприятии в Атырау, которая произошла 23 февраля, сообщил в кулуарах Сената первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент zakon.kz.

"Буквально на днях, 23 февраля, в Атырау произошла драка в одной организации. Возможно, если бы там не было совершено преступление, то мы бы и не узнали, что там работают иностранцы. Более 300 человек", — сообщил Кожаев.

По его словам, речь идет о ТОО "К7 Group", где на сегодняшний день работают граждане Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана.

Речь идет о том, что буквально на днях произошло происшествие на территории обычного ТОО. Повздорили там. Повздорили два казаха вот все. Мы заехали на территорию этого ТОО с целью проверки, когда оформляли это происшествие, выяснили вот такие обстоятельства, что там работают еще 138 иностранных граждан, — уточнил замглавы МВД.

Он добавил, что выявленные нелегалы не были оформлены как трудовые мигранты.

"Это иностранцы, которые прибыли с другой целью в нашу страну. То есть их цель заезда была иная", — заключил Кожаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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