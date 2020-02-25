Пенсионерку убили после ее замечания о грязном подъезде

Адвокат осужденного несогласна с выводами следствия.

Следствие считает, что строитель убил женщину после того, как она попросила его не выходить из квартиры в испачканных известью ботинках, сообщает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Требование возмутило рабочего, он подошел к 70-летней женщине, нанес пять ударов ножом, затем скрылся. Тело пенсионерки через двое суток нашли соседи.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев признал подсудимого виновным по статье 99 УК "убийство".

"Подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности", - сообщили в суде.

Адвокат осужденного несогласна с выводами следствия, она считает, что мотив преступления "высосан из пальца".

Мотив надуман. Ну и что, что было замечание в его адрес. Мало ли замечаний могло поступить! Они с потерпевшей были в хороших отношениях. Он просил у нее чайник, чтобы заварить чай. И она давала ему бытовую технику. Это доказывает, что между ними не было конфликтных отношений! - говорит адвокат Баян Алханова.

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