Какие проекты были поддержаны БРК в рамках ГПИИР 2

В третьей пятилетке индустриализации до 2025 года БРК сохранит функцию оператора индустриализации и агента государственных программ развития несырьевых отраслей.

Во второй пятилетке ГПИИР Банк Развития Казахстана был драйвером индустриализации, и останется им в третьей, передает zakon.kz.

В 2019 году завершилась Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019гг. В портфеле ГПИИР-2 в начале второй пятилетки находилось около 500 проектов, в том числе около 40 – республиканского масштаба. Согласно данным правительства на декабрь 2019 года, было введено "свыше 500" новых проектов, создано около 80 тыс. новых рабочих мест.

Стоит отметить, предоставить деньги на длительный срок под невысокий процент в период, на который пришелся кризис (в 2015-2016 годы рост ВВП страны находился на уровне 1,0-1,2%), коммерческие банки были не готовы. Поэтому аккумулировать нужный объем средств на строительство новых крупных предприятий и расширение мощностей уже действующих поручили наиболее крупному игроку сектора - Банку Развития Казахстана (БРК "дочка" Холдинга "Байтерек"). К тому же, в арсенале национального института развития имеется обширная корзина финансовых инструментов - от предоставления средне- и долгосрочных займов даже проектам "с нуля" до кредитования экспорта уже готовой продукции.

БРК, имея высокие международные рейтинги (на сегодняшний день "Baa3 (положительный)" - международного рейтингового агентства Moody's, "BBB- (стабильный)" - Fitch, "BB+ (стабильный)"- S&P), помимо государственных источников финансирования, успешно привлекает деньги как с отечественного рынка, так и с зарубежного. Так, на 75 млрд тенге, выделенных из Нацфонда, 150 млрд средств привлечено с рынка, а на 178 млрд тенге средств республиканского бюджета – 178 млрд тенге рыночных средств. В результате на финансирование проектов ГПИИР-2 Банк привлек в общей сложности 581 млрд тенге. Благодаря этому в рамках программы Банк одобрил финансирование 24 проектов на общую сумму 480,5 млрд тенге (в том числе 253 млрд тенге из государственных источников), при этом доступной суммой для финансирования остается 100,5 млрд тенге.

На средства Нацфонда были реализованы инфраструктурные проекты, способствующие реализации транзитного потенциала и созданию условий для перехода к "зеленой" экономике. Крупнейшие транспортно-логистические проекты: реконструкция пассажирского терминала Международного аэропорта Астана (из 90,4 млрд тенге БРК выделил 3,9 млрд тенге в рамках ГПИИР-2 и 29,6 млрд тенге из других источников), расширение Актауского международного морского порта в северном направлении (из 86 млн долларов США БРК профинансировал 10,9 млрд тенге в рамках ГПИИР-2 и 52,8 млн долларов США млрд тенге из других источников). БРК поддержал строительство мини-ГЭС "Тургусун-1" (БРК выделил 5 млрд тенге в рамках ГПИИР-2 из 13,4 млрд тенге стоимости проекта).

Средства республиканского бюджета были направлены на проекты, которые укрепят экспортно-промышленный потенциал экономики Казахстана, а также позволили решить давние проблемы с обеспечением внутреннего рынка. Явной экспортной ориентированностью отличаются два проекта из этого пула – строительство I очереди завода по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ в Шымкенте Asia Trafo (из 19 млрд тенге БРК выделил 8,6 млрд – 45%) и строительство завода по производству марочного ферросилиция YDD Corporation мощностью 96 тыс. тонн в Карагандинской области (БРК финансирует 24,1 млрд тенге проекта стоимостью 36,6 млрд тенге).

Внутренний спрос на охлажденное мясо птицы должен удовлетворить мегапроект Макинской птицефабрики: общая стоимость проекта строительства птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в год в живом весе – 52,4 млрд тенге, из которых средства БРК составляют порядка 30,5 млрд (58%). Крупнейший проект в казахстанской нефтехимии, также решивший проблему дефицита на локальном рынке ГСМ, был также реализован при участии БРК во второй пятилетке индустриализации. Из 1,9 млрд долларов стоимости реконструкции и модернизации Шымкентского НПЗ 932 млн долларов (49%) – средства БРК.

Полный список проектов БРК, получивших займы по ГПИИР-2:

- Создание комплекса по производству железнодорожных колес, ТОО "Проммашкомплект";

- Строительство рельсобалочного завода в г. Актобе проектной мощностью 430 тыс. тонн проката в год, ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод";

- Модернизация завода по производству минеральных удобрений с увеличением проектной мощности по выпуску готовой продукции, АО "КазАзот";

- Строительство завода по производству ферросилиция в городе Караганда с объемом производства 96 000 тонн в год, ТОО "YDD Corporation;

- Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ в г.Шымкент. ТОО "Asia Trafo" ("Азия Трафо");

- Строительство I и II очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в живом весе в год, ТОО "Макинская птицефабрика";

- Развитие завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш";

- Строительство транспортно-логистического центра в г.Шымкент, ТОО "Continental Logistics Shymkent";

- Строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанский области, ТОО "Тургусун-1";

- Реконструкция пассажирского терминала Международного аэропорта Астана, АО "Международный аэропорт Астана";

- Cтроительство завода цианистого натрия мощностью 15 000 тонн в г. Каратау, ТОО "Talas Investment Company";

- Газификация пяти населенных пунктов Кызылординской области, АО "КазТрансГаз Аймак";

- Расширение Актауского международного морского порта в северном направлении, АО "Актауский международный морской торговый порт";

- Строительство фотовольтаической электрической станции "Жылга", ТОО "EcoProTech-Astana";

- Внедрение сетей LTE/GSM/UMTS на территории РК, ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Казахтелеком";

- Производство моторных топлив экокласса К5, АО "Конденсат";

- Строительство горно-обогатительного комбината по переработке полиметаллических руд в поселке Жайрем Карагандинской области мощностью 5 млн. тонн в год, АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат";

- Модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс";

- Строительство комплекса глубокой переработки нефти, ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод";

- Строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в городе Шымкент, ТОО "Шымкентская химическая компания".

Реализация ГПИИР 2 позволила диверсифицировать кредитный портфель Банка и развить несырьевые сектора экономики нашей страны. С учетом значительного влияния изменения курса валюты, деньги по Программе были точечно направлены на поддержку предприятий, подверженных валютному риску, что привело к укреплению их финансовой устойчивости. А что дает финансовая устойчивость предприятию? Возможность производить продукцию, продавать ее в Казахстане и отправлять на зарубежные рынки, платить заработную плату своим сотрудникам, отчислять налоги в государственную казну, своевременно исполнять свои кредитные обязательства и т.д, - отметил управляющий директор БРК Бахытжан Омаров.

На предприятиях, получивших от БРК займы по ГПИИР-2, было создано 4,47 тысяч новых рабочих мест. По предварительным итогам 2019 года, эти компании реализовали продукцию на 516 млрд тенге, экспортировали ее на сумму 387 млрд тенге, а их налоговые отчисления в бюджет составили 57 млрд тенге, - резюмировал управляющий директор БРК.

В третьей пятилетке индустриализации до 2025 года, БРК сохранит функцию оператора индустриализации и агента государственных программ развития несырьевых отраслей. При выполнении этой функции фининститут намерен заострить фокус своего внимания на соблюдении экологических требований законодательства РК и применении лучших мировых практик в области экологического менеджмента.

Общие цели, которые задаются в ГПИИР-3 – расширение объемов производства и номенклатуры обработанных товаров, увеличение производственных мощностей за счет реализации стратегических проектов, технологическое развитие и цифровизация – в условиях современного казахстанского финансового рынка, не могут быть выполнены без участия Банка развития Казахстана.

Основная ставка в новой государственной программе индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2020 – 2025 годы сделана на экпортоориентированных производителей в обрабатывающем секторе. Среди механизмов поддержки БРК: предоставление прямого льготного кредитования, пред-экспортное и экспортное финансирование, а также лизинговое финансирование проектов и субьектов индустриально-инновационной деятельности по линии дочерней структуры БРК – Лизинг.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!