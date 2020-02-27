Курсы валют: доллар продолжает расти

Средневзвешенный курс доллара составил 379,75 тенге (+1,35).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 379,75 тенге (+1,35).

Средневзвешенный курс евро составил 415,08 тенге, объем торгов 600 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7865 тенге (-0,0011), объем торгов 37,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 379-381,5 тенге, евро – 415-418 тенге, рос.рубля – 5,77-5,85 тенге.

В торгах приняли участие 11 членов KASE.

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