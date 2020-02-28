Доллар растет, но все не так плохо

По мнению эксперта, куда более печальна была бы ситуация, если бы одновременно с американской валютой рос и российский рубль.

Уже два дня доллар продолжает расти, прибавив за это время почти три тенге. И эксперты не исключают, что в ближайшее время "американец" еще прибавит в цене. О том, что происходит с курсом национальной валюты, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, стоило 25 февраля завершиться налоговому периоду, как курс USDKZT пополз вверх, что вполне логично, учитывая, что на внешних рынках превалирует коронавирусная риторика и соответствующее ей колоссальное давление, из-за которого цена на нефть марки Brent приблизилась к отметке 50 USD за баррель, а USDRUB превысила 65 рублей.

В целом, за предыдущие два дня USDKZT на KASE прибавил почти три тенге, на максимуме достигая 380 единиц, и это однозначно формирует негативный настрой у участников рынка. Однако, если посмотреть на котировки RUBKZT за тот же период времени, которые стабильно держатся на уровне обновленного равновесия (5,75-5,85) или даже моментами уходят ниже нее, возникают и позитивные ожидания, – написал Олжас Тулеуов.

По его словам, дело в том, что разнонаправленная динамика USDKZT (вверх) и RUBKZT (вниз) показывает, что на валютном рынке существует некоторый сдерживающий фактор (или же новая порция средств нерезидентов в бумагах Минфина и Нацбанка, или же очередная конвертация Нацбанком нацфондовской валюты, или же тривиальные интервенции Нацбанка по продаже валюты из своих резервов), который не позволяет резко и ощутимо вырасти стоимости доллара США на KASE. Куда более печальна была бы ситуация, если бы одновременно росли и RUBKZT, и USDKZT, как это было в прошлом году и что демонстрировало бессилие или нежелание Нацбанка поддержать тенге.

В текущем же моменте все наоборот – Нацбанк может и хочет, по крайней мере, пока, помочь нацвалюте не уйти далеко от недавно установленного равновесия по RUBKZT. И вчерашний рост USDKZT был ничем иным как следованием за USDRUB при сохранении того самого равновесного уровня паритету рубль-тенге. Но при этом следует ожидать, что теперь по мере роста USDRUB на Мосбирже, мы наверняка будем наблюдать и повышение USDKZT на KASE в соизмеримых масштабах. Поэтому на сегодняшних валютных торгах вполне вероятно, что доллар США вырастет в пределах 382-384, так как вчера торги парой USDRUB на Мосбирже закрылись на 66,10, – подытожил Олжас Тулеуов.

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