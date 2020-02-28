Хозяин кафе до смерти избил посетителя

Подозреваемого ищут.

В Акмолинской области полицейские расследуют факт умышленного причинения вреда здоровью, в результате которого скончался житель Кокшетау, передает zakon.kz.

Преступление было совершено 25 февраля в одном из развлекательных заведений Кокшетау. В дежурную часть городского управления полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи о том, что у себя дома скончался мужчина, 1987 года рождения. Во время осмотра на теле мужчины были обнаружены гематомы в области носа и рассечение правой брови. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено что вышеуказанные телесные повреждения потерпевшему были нанесены в одном из местных кафе хозяином заведения, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), назначены экспертизы. Сотрудники полиции принимают меры к задержанию подозреваемого.

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