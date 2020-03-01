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Туман и гололед ожидают казахстанцев в воскресенье

Лишь на севере и северо-западе ожидаются небольшие осадки.

Фото : 24kz1 марта 2020, 06:08

Большая часть территории Казахстана будет находится в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере и северо-западе в связи с прохождением фронтальных разделов ожидаются небольшие осадки и на юго-западе - дождь, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра порывы 15 м/с.

В Алматинской области ожидается усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23, порывы 28 м/с.

В Жамбылской области ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 1 марта.


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