Число наркоторговцев в Казахстане не снижается - изъято больше 4 тонн запрещенных веществ

Только за прошлый год лишь в Алматинской области оперативники поймали свыше 70 дилеров.

Полицейские накрыли несколько наркопритонов в Алматы и Туркестанской области. На некоторых минизаводах трудились семьями и лаборатории открывали прямо на дому, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Полицейские задержали семейную пару. Муж с женой занимались производством наркотиков. Нелегальный бизнес на дому процветал несколько лет. Товар продавали в разных районах Туркестанской области.

В качестве вещественных доказательств изъяты 20 спичечных коробков с наркотическим веществом марихуана общим весом более 100 граммов. В отношении них в данное время проводится досудебное расследование, - рассказала официальный представитель ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

В Алматы драгдилеры осторожнее. Наркотики прятали в укромных местах. Но один из таких торговцев все же попал под наблюдение оперативников. Сороколетний мужчина не только сам употреблял героин, но и торговал запрещенным веществом. Пакетики прятал в потайных карманах.

Так, оперативники вышли на настоящую нарколабораторию. Оказалось, что изготавливали тяжелый наркотик в собственном доме родные братья. Задержание закончилось погоней. Дилеры пытались скрыться от сотрудников полиции, но были пойманы. В доме подозреваемых обнаружили настоящий цех по производству гашишных плиток.

Эти фигуранты - последние из цепи наркодилеров. Их подельников мы задержали ранее, на текущий момент они уже отбывают наказания за наркопреступления. Эти подозреваемые наркотики хранили в целлофановых пакетах, продавали зелье уже в прессованном варианте - в виде цельных плиток. На полках выставлена готовая "продукция" в количестве 85 штук, - говорит официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Производителям и продавцам наркотиков теперь грозят реальные сроки. В тюрьме они проведут не меньше 15 лет. Тем временем число наркоторговцев в Казахстане не снижается. Только за прошлый год лишь в Алматинской области оперативники поймали свыше 70 дилеров и изъяли больше 4 тонн запрещенных веществ.

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