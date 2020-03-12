Убил ради денег на машину – в Костанайском суде вынесли приговор

Суд при назначении наказания принял во внимание требования закона об учете смягчающих обстоятельств.

В декабре 2018 года Ж., зная, что знакомый собирается купить автомобиль, убил его ради этих денег, сообщает zakon.kz.

Убийство он совершил на дороге между селами Тимофеевка Аулиекольского района Семеновка Костанайского. Нанес знакомому несколько ударов по голове твердым предметом, а труп выбросил в кювет. Вместе с деньгами забрал вещи убитого.

Вина Ж. доказана как частичными признательными показаниями самого осужденного, так и показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями ряда судебных экспертиз, а также другими материалами уголовного дела, - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

Суд при назначении наказания принял во внимание требования закона об учете смягчающих обстоятельств по делу, личность подсудимого. К таковым суд отнес частичное признание вины, а также отсутствие судимости.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области признал виновным Ж. по статьям 192 ч.3 п.2, 99 ч.2 п.8 УК РК и назначил наказание с применением статьи 58 ч.4 УК РК в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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