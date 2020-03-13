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Как в Алматы ищут контактировавших с зараженными коронавирусом

Специалисты проверяют по адресам.

Фото : zakon.kz13 марта 2020, 20:03

Заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Асель Калыкова рассказала, как ищут контактировавших с зараженными коронавирусом казахстанцами, передает zakon.kz.

По аэропорту Алматы проводятся работы, уточняются списки прилетевших, домашние адреса проживания. По домашним адресам ведется работа с Управлением общественного здоровья, территориальным департаментом комитета контроля качества товаров и услуг совместно с представителями БМСП. Они выезжают на адрес, устанавливается кто контактировал с данным лицом. Этот круг расширяется и его будет не только 68 (приехавших - ред), он будет увеличиваться с каждым днем и медицинское наблюдение будет установлено, - сказала она.

Сегодня, 13 марта, стало известно, что в Казахстане есть трое граждан, зараженных коронавирусом. Двое из них прибыли из Германии и находятся в больнице Алматы, третья зараженная прибыла из Италии и находится в больнице Нур-Султана.


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