На волне ажиотажа недопустимо завышение цен - Токаев

Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль.

В своем обращении народу Президент Казахастана затрону вопрос завышение цен на фоне кризиса из-за коронавируса, передает zakon.kz.

На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль, - сказал глава государства.

Он также отметил, что нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы "Экономика простых вещей".

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В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сплоченность и оптимизм казахстанцев помогу выйти из трудной ситуации.

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