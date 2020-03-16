На волне ажиотажа недопустимо завышение цен - Токаев
Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль.
Фото : cian.ru16 марта 2020, 14:31
В своем обращении народу Президент Казахастана затрону вопрос завышение цен на фоне кризиса из-за коронавируса, передает zakon.kz.
На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению Правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль, - сказал глава государства.
Он также отметил, что нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы "Экономика простых вещей".
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В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сплоченность и оптимизм казахстанцев помогу выйти из трудной ситуации.
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